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12 лютого 2021, 10:32 30

Вперше народному депутату повідомили про підозру за "кнопкодавство"

12 лютого 2021, 10:32 30
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Генпрокурор вважає, що це допоможе викорінити "кнопкодавство" із парламенту
Генпрокурор вважає, що це допоможе викорінити "кнопкодавство" із парламенту
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що за її дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України за фактами здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради голосувань замість іншого народного депутата. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку генерального прокурора у Facebook.

Так, зазначається, що нардеп під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення неодноразово здійснював неособисте голосування з використанням персональної картки колеги.

Зокрема, нардепа належним чином викликали до Офісу Генпрокурора для вручення повідомлення про підозру, однак, він не з’явився та про причини неявки не повідомив. Письмове повідомлення про підозру направлено до Апарату Верховної Ради, за місцем проживання парламентаря, на його електронну пошту та інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

Кримінальна відповідальність за "кнопкодавство" - важливий запобіжник, яким треба активно користуватися. Закони повинні прийматися без порушення закону", - зазначила генпрокурор.

Як вважає Венедіктова, викриття та реальне притягнення до відповідальності парламентарів має сприяти викоріненню цього ганебного явища та підвищенню довіри до правоохоронної системи та законодавчого органу.

Згідно з інформацією ЗМІ, мова йде про підозру нардепу із групи "Довіра" Владиславу Поляку.

Як повідомлялося раніше, Стефанчук стверджує, що на запити з приводу "кнопкодавства” ДБР дає формальні відповіді: за "кнопкодавство” проти нардепів відкрили лише дві справи.

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