18:46  12 лютого
В Україні вперше позбавили ліцензії постачальника газу: у чому причина
17:03  12 лютого
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів по округу №87
18:15  12 лютого
Доба в зоні ООС: сім порушень "тиші”, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2021, 18:15 4

Доба в зоні ООС: сім порушень "тиші”, один військовий поранений

12 лютого 2021, 18:15 4
Читайте также на русском языке
Бойовики мінували українські позиції за допомогою безпілотника
Бойовики мінували українські позиції за допомогою безпілотника
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

12 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Павлополя внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надають медичну допомогу.

Поруч із населеним пунктом Золоте-4 бойовики двічі застосовували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

Поблизу Новолуганського наші захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який було вчасно подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових.

Донбас ООС війна обстріли АТО

На Донбасі знову підірвався український військовий
12 лютого 2021, 16:59
У Кабміні назвали суму втрат від окупації Донбасу
12 лютого 2021, 13:33
СБУ спіймала двох агентів ФСБ, які збирали секретні дані щодо боєготовності армії
12 лютого 2021, 11:06
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram