Доба в зоні ООС: сім порушень "тиші”, один військовий поранений

Бойовики мінували українські позиції за допомогою безпілотника

Бойовики мінували українські позиції за допомогою безпілотника

Фото: із відкритих джерел

12 лютого в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Павлополя внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надають медичну допомогу.

Поруч із населеним пунктом Золоте-4 бойовики двічі застосовували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

Поблизу Новолуганського наші захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який було вчасно подавлено за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Про факти порушення режиму припинення вогню було проінформовано представників ОБСЄ”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових.