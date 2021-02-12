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12 лютого 2021, 16:59 7

На Донбасі знову підірвався український військовий

12 лютого 2021, 16:59 7
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Інцидент стався в районі Павлополя
Інцидент стався в районі Павлополя
Фото з відкритих джерел
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У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в Донецькій області ще один боєць підірвався на невідомому пристрої. Інцидент стався в районі Павлополя.

Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичної групи "Схід" у Facebook, пише RegioNews.

Повідомляється, що український військовий отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховий пристрій. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де надається необхідна медична допомога.

"На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного...

Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Friday, February 12, 2021

Нагадаємо, 11 лютого на Донбасі бойовики вбили нашого захисника.

Україна війна бойовики окупанти поранення

 
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