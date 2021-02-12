На Донбасі знову підірвався український військовий

Інцидент стався в районі Павлополя

Інцидент стався в районі Павлополя

Фото з відкритих джерел

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) в Донецькій області ще один боєць підірвався на невідомому пристрої. Інцидент стався в районі Павлополя.

Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичної групи "Схід" у Facebook, пише RegioNews.

Повідомляється, що український військовий отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховий пристрій. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де надається необхідна медична допомога.

"На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного... Posted by Оперативно-тактичне угруповання "Схід" on Friday, February 12, 2021

Нагадаємо, 11 лютого на Донбасі бойовики вбили нашого захисника.