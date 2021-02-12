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На Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових
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12 лютого 2021, 08:11 8

На Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових

12 лютого 2021, 08:11 8
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У штабі вважають, що "ситуація залишається контрольованою"
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 11 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї.

В результаті пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю", - зазначають у штабі.

Поблизу Новомихайлівки, ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС військова техніка бойовики поранення

 
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