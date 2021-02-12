08:55  12 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували дві тисячі осіб
10:03  12 лютого
В Україні без світла залишаються 86 населених пунктів у шести областях
08:11  12 лютого
На Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2021, 11:06 14

СБУ спіймала двох агентів ФСБ, які збирали секретні дані щодо боєготовності армії

12 лютого 2021, 11:06 14
Читайте также на русском языке
Агенти намагалися завербувати розвідника однієї з військових частин
Агенти намагалися завербувати розвідника однієї з військових частин
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони виконували завдання зі збору таємних відомостей щодо боєготовності та забезпечення Збройних сил України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Агентам поставили завдання отримати секретні документи. Зокрема, про ефективність застосування нових зразків озброєння та військової техніки Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС. Вони також мали дізнатись про перспективи оснащення та переозброєння частин і підрозділів української армії", - йдеться у повідомленні.

Для виконання завдання агенти ворожої спецслужби намагалися за гроші завербувати розвідника однієї з військових частин.

Оперативники затримали агентів російської спецслужби під час контрольованої передачі "таємних" документів та спроби їх переправлення російським кураторам обумовленими каналами зв’язку. Операція відбувалася згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі стосовно викритих агентів ФСБ РФ здійснюються процесуальні заходи за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що ексрозвідники намагалися викрасти одного з військових чиновників.

ООС РФ СБУ розвідка військова техніка агентурна мережа

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram