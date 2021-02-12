Сутки в зоне ООС: семь нарушений "тишины", один военный ранен
12 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.
Кроме того, вблизи Павлополя в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказывают медицинскую помощь.
Рядом с населенным пунктом Золотое-4 боевики дважды применяли беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 возле позиций Объединенных сил.
Вблизи Новолуганского наши защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлено с помощью средств радиоэлектронной борьбы. О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.
Напомним, на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных.