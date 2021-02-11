На Чернігівщині викрили групу посадовців, які незаконно легалізували іноземців

До складу злочинної групи входили чиновники обласного Управління Державної міграційної служби

До складу злочинної групи входили чиновники обласного Управління Державної міграційної служби

Фото: СБУ

На Чернігівщині контррозвідника Служби безпеки України викрила та припинила діяльність групи посадовців, які займались протиправною легалізацією іноземців. "Клієнти" - вихідці з держав так званого "міграційного ризику" та країни-агресора.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До складу злочинної групи входили колишні та діючі чиновники обласного Управління Державної міграційної служби, органів юстиції та реєстрації місця проживання, військовослужбовці Державної прикордонної служби України, одного із бюро перекладів", - йдеться у повідомленні.

Фігуранти налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України та визнання батьківства.

Зловмисники за різні суми систематично підробляли необхідні документи та вносили недостовірні відомості до державних електронних інформаційних ресурсів. Це ставало підставою для оформлення документів на право перебування в Україні вихідцям з країн Близького Сходу та РФ.

При цьому, частина іноземців оформила документи навіть не перебуваючи у нашій країні. Проте, з отриманими підробками вони могли безперешкодно перетинати державний кордон України, а також виїжджати до країн ЄС.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочинів та обрання міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що у двох регіонах СБУ викрила корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби.