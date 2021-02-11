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11 февраля 2021, 15:28 1076

Скандал вокруг закупки вакцин рассмотрят сразу два комитета Рады

11 февраля 2021, 15:28 1076
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Возможное завышение цены при закупке вакцин против COVID-19 проверяет НАБУ
Фото: из открытых источников
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В среду, 17 февраля состоится совместное заседание комитетов Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, на котором народные депутаты планируют обсудить последний скандал вокруг закупки вакцин от COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

Мы на следующую среду собираем совместное заседание двух комитетов - по вопросам антикоррупционной политики и по вопросам здоровья нации, где будем как раз рассматривать вопрос закупки вакцин", - рассказал он.

Радуцкий добавил, что комитет может опираться на доклады Счетной палаты, или НАБУ, или Генеральной прокуратуры.

Это не в компетенции Верховной Рады - заниматься расследованием. Мы можем опираться только на доказанные факты, которые докажет следствие НАБУ. Я так же как и вы, знаю, что НАБУ начало расследование по этому поводу", - отметил нардеп.

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

вакцина Верховная Рада заседание коррупция комитет Михаил Радуцкий

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