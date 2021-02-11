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11 лютого 2021, 14:42 70

Заступнику директора "Украероруху" оголосили підозру: вимагав $100 тисяч хабара від підприємців

11 лютого 2021, 14:42 70
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Посадовець обіцяв фермерам у сприянні в отриманні ділянок площею 2000 га
Посадовець обіцяв фермерам у сприянні в отриманні ділянок площею 2000 га
Фото: Нацполіція
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Поліцейські повідомили про підозру одному із заступників директора "Украероруху". Чоловік побудував шахрайську схему, вимагаючи від підприємців $100 тисяч за дозвіл на користування 2 000 га земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що протягом 2019 року підозрюваний, ввівши в оману фермерів, обіцяв їм сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2000 га, що розташовані на території Полтавської області та належать одному з державних підприємств, для оброблення та висадження сільськогосподарських культур.

Правоохоронці затримали посадовця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України прямо у вагоні потягу "Інтерсіті" – на ньому затриманий прямував до Харкова. Там він мав отримати частину раніше обумовленої суми - $70 тисяч в одному із пунктів мережі обміну валют.

Напередодні посадовець домовився про передачу згаданої суми коштів через пункт обміну валют цієї ж мережі у Києві - там правоохоронці виявили та вилучили $70 тисяч", - повідомили у поліції.

Наразі заступникові директора ДП "Украерорух" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомлялося раніше, на Буковині ДБР затримало головного лісівника Закарпаття Віктора Яковця. Чиновник організував корупційну схему на аукціоні з продажу лісу.

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