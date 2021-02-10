В усіх регіонах через негоду запровадили режим підвищеної готовності

На засіданні Держкомісії ТЕБ та НС були затверджені заходи, які повинна вживати центральна і місцева влада в даній ситуації

На засіданні Держкомісії ТЕБ та НС були затверджені заходи, які повинна вживати центральна і місцева влада в даній ситуації

Фото: із відкритих джерел

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій провела позачергове засідання, на якому розглядалося питання мінімізації наслідків ускладнення погодних умов 11 і 12 лютого.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews. Зокрема, усім обласним та Київській міській державним адміністраціям було доручено перевести територіальні підсистеми в режим підвищеної готовності. "Укравтодору" спільно з Укртрансбезпеки, Нацполіцією, ДСНС та обладміністраціями доручено забезпечити оперативне розчищення снігу на дорогах і в населених пунктах та профілактичне оброблення дорожнього покриття, заздалегідь обмежувати рух транспорту, де прогнозується виникнення заторів, комунікацію з перевізниками, міжобласну взаємодію з регулювання транспортних потоків”, - йдеться в повідомленні. Також при "Укравтодорі" цілодобово буде діяти штаб із забезпечення транспортного сполучення на дорогах. У населених пунктах продовжать діяти пункти обігріву. В разі необхідності завчасно, з відповідним інформуванням, будуть обмежувати рух транспорту, зокрема вантажівок, а також буде забезпечено стійке функціонування лікарень, навчальних закладів, інших соціально-значущих об'єктів і житлового сектора", - розповіли в Кабміні. Особливу увагу буде приділено питанням підвозу медичних препаратів, продуктів харчування в сільській місцевості й відповідно розчищення туди доріг. Міністерство енергетики спільно з ОДА мають забезпечити стійке функціонування об'єктів критичної інфраструктури і систем життєзабезпечення населення, зокрема лікарень, навчальних закладів, інших соціально-значущих об'єктів і житлового сектора. Нагадаємо, у Києві через снігопад закривають дитячі садки і школи. Також у Львів не пропускатимуть фури через негоду, винятком стануть ті фури, які заїжджають для потреб міста.

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