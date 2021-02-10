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10 лютого 2021, 18:36 205

Нардепів хочуть зобов'язати співати гімн на кожному засіданні Ради

10 лютого 2021, 18:36 205
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Також пропонують ввести відповідальність за порушення нового регламенту
Також пропонують ввести відповідальність за порушення нового регламенту
Фото з відкритих джерел
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У Раді запропонували зобов'язати депутатів двічі співати гімн і виносити прапор на кожному засіданні.

Про це свідчить відповідний законопроєкт, опублікований на сайті парламенту, пише RegioNews.

Ініціаторами змін виступили депутати, більшість з яких "Слуги народу" - Корнієнко, Аллахвердієва, Грищук та інші.

Пропонують ввести відповідальність й за порушення нового регламенту. А саме - накладення санкцій на членів представницьких органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, а також посадових осіб місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що "Слуги" зберуться на черговий з'їзд з питань перевиборів у Раду.

Україна нардепи Верховна Рада нардеп парламент

 
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