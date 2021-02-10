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У Львів не пропускатимуть фури через негоду
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10 лютого 2021, 17:59 3

У Львів не пропускатимуть фури через негоду

10 лютого 2021, 17:59 3
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Винятком стануть ті фури, які заїжджають для потреб міста, везуть продукцію та необхідні для життєдіяльності речі
Винятком стануть ті фури, які заїжджають для потреб міста, везуть продукцію та необхідні для життєдіяльності речі
Фото: Страна
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У Львові, у зв'язку зі складними погодними умовами, було вирішено обмежити в'їзд великогабаритних фур у Львів до кінця поточного тижня через. Винятком стануть ті фури, які заїжджають для потреб міста, везуть продукцію та необхідні для життєдіяльності речі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, пише RegioNews.

Таке рішення було ухвалено під час засідання міського штабу з боротьби з наслідками негоди. В місто буде дозволено заїжджати тільки тим фурам, які везуть необхідні речі. При цьому, за словами мера Львова, обмеження можуть продовжити, якщо погодні умови будуть залишатися складними.

Також у міськраді Львова закликають водіїв пересісти з особистого авто на громадський транспорт. Зазначають, що лише за останню ніч в місті випало 11 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, у Львові просять бізнес перевести працівників на дистанційну роботу через негоду.

погода Україна Львів сніг область

 
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