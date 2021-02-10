НАЗК бачить корупційні ризики у постановах уряду щодо закупівель у сфері оборонки
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело антикорупційну експертизу проєктів актів, покликаних врегулювати сферу оборонних закупівель, і виявило низку корупціогенних факторів.
Про це пише пресслужба НАЗК, інформує RegioNews.
Зазначається, що відомство перевірило низку постанов Кабміну та виявило такі ризики:
- встановлення пільг та переваг для окремих виробників;
- відсутність вичерпного переліку випадків та умов, що можуть бути підставою для перегляду ціни контракту;
- неналежне регулювання процедури проведення переговорів під час укладення державного контракту з єдиним виконавцем;
- положення, які створюють умови для упередженості під час попередньої оплати за контрактами;
- невідповідність окремим положень Закону України "Про оборонні закупівлі" в частині регулювання поетапних переговорів закритої закупівлі;
- відсутність законодавчо визначених вимог до процедури включення відомостей про суб’єктів господарювання до Реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів, а також вичерпних умов та підстав для прийняття такого рішення.
"З огляду на важливість ефективної реалізації цих гарантій, закріплених Законом України "Про оборонні закупівлі", НАЗК надало розробнику рекомендації для доопрацювання положень проєктів актів. Під час проведення експертизи НАЗК отримало пропозиції Фонду підтримки реформ в Україні та StateWatch, які надали експертну підтримку оцінці положень актів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, НАЗК склало протоколи на "Батьківщину" та "Перемогу Пальчевського" через неподані звіти.