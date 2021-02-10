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10 лютого 2021, 17:57 5

Масові вбивства активістів на Майдані: суд допитав ексголову СБУ Наливайченка

10 лютого 2021, 17:57 5
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Він свідчив про події, в яких брав участь як нардеп, та про факти, які дізнався на посаді голови СБУ
Він свідчив про події, в яких брав участь як нардеп, та про факти, які дізнався на посаді голови СБУ
Фото з відкритих джерел
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Святошинський райсуд Києва допитав ексголову СБУ Валентина Наливайченка під час засідання в справі щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року стосовно двох обвинувачених ексберкутівців - Сергія Тамтури та Олександра Маринченка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Суд допитав Наливайченка, який був викликаний на вимогу захисників колишніх беркутівців. Він свідчив про події, в яких безпосередньо брав участь як народний депутат, та про факти, які стали йому відомі вже на посаді голови СБУ.

Наливайченко розповів, що СБУ під його керівництвом передавало Генеральній прокуратурі інформацію стосовно розташування снайперських груп на дахах будинків в урядовому кварталі, зокрема на даху готелю "Україна”.

Це були відомості похвилинно, коли висувалися, де перебували, рації, зброя, де отримували її. Я навіть можу сказати, що її отримували на подвірї СБУ, — сказав Наливайченко.

Він розповів також про події, які, на його думку, можуть свідчити про знищення документів СБУ після подій на Майдані Незалежності.

25 лютого зранку (2014 року —ред.) на подвір’ї Служби безпеки... я бачив величезне згарище, де були залишки того, що, як я розумію, знищувалися вже не один день... це й паперові документи, й плівки..., — розповів Наливайченко.

Наступне судове засідання відповідно до графіка - 3 березня.

Як повідомлялося раніше, у справі розстрілів на Майдані адвокати Януковича проявили неповагу до суду. Вони покинули засідання, не дочекавшись судді.

Раніше повідомлялося, що у справах Майдану суд дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно ексміністра оборони. Очевидно, йдеться про Павла Лебедєва.

Також колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану. Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич.

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