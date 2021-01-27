Справи Майдану: суд дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно ексміністра оборони

Очевидно, йдеться про Павла Лебедєва

Очевидно, йдеться про Павла Лебедєва

Фото з відкритих джерел

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього міністра оборони, який переховується від органів слідства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього міністра оборони, який переховується від органів слідства.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності, - зазначають в Офісі генпрокурора.

Згідно з повідомленням, дозвіл про заочне досудове розслідування надано в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою експрезидента України Віктора Януковича та інших високопоставлених чиновників часів президентства Януковича за організацію перешкоджання мітингам, перевищення влади, що призвело до умисних убивств і спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Очевидно, йдеться про екс-міністра оборони України Павла Лебедєва.

Нагадаємо, 21 січня у справах Майдану суд дозволив ще одне досудове розслідування - стосовно колишнього командувача внутрішніх військ МВС України.