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08 лютого 2021, 21:55 392

Справи Майдану: колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану

08 лютого 2021, 21:55 392
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Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич
Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич
Фото з відкритих джерел
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Прокурори Офісу генеральної прокуратури повідомили про підозру колишній судді Печерського районного суду у незаконному перешкоджанні проведенню акції біля резиденції колишнього президента Віктора Януковича "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 23 січня 2014 року, з метою перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, суддя притягнула до адміністративної відповідальності при відсутності доказів та обставин, що обтяжують відповідальність, трьох осіб за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку). Зазначені особи 29 грудня 2013 року були учасниками руху автоколони від вул. Хрещатик у Києві до резиденції Януковича "Межигір'я".

При цьому, для залякування мітингувальників, суддя призначила їм найбільш суворий вид адміністративного стягнення, передбачений санкцією зазначеної статті — позбавлення водійських прав. Потім апеляційні інстанції скасували дані рішення судді, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань. Судді у відставці інкримінується незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене посадовою особою (ст. 340 КК України).

В Офісі генпрокурора не назвали імені судді у відставці, однак, очевидно, що це екс-суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич.

Раніше повідомлялося про Справах Майдану, що суд дозволив спеціальне досудове розслідування в відношенні ексміністра оборони. Очевидно, мова йде про Павла Лебедєва.

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