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10 февраля 2021, 17:57 5

Массовые убийства активистов на Майдане: суд допросил экс-главу СБУ Наливайченко

10 февраля 2021, 17:57 5
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Он свидетельствовал о событиях, в которых принимал участие как нардеп, и о фактах, которые узнал на должности главы СБУ
Он свидетельствовал о событиях, в которых принимал участие как нардеп, и о фактах, которые узнал на должности главы СБУ
Фото из открытых источников
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Святошинский райсуд Киева допросил экс-главу СБУ Валентина Наливайченко во время заседания по делу о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года в отношении двух обвиняемых экс-беркутовцев - Сергея Тамтури и Александра Маринченко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Суд допросил Наливайченко, который был вызван по требованию защитников бывших беркутовцев. Он свидетельствовал о событиях, в которых непосредственно принимал участие как народный депутат, и о фактах, которые стали ему известны уже на должности главы СБУ.

Наливайченко рассказал, что СБУ под его руководством передавало Генеральной прокуратуре информацию относительно расположения снайперских групп на крышах домов в правительственном квартале, в частности на крыше гостиницы "Украина”.

Это были сведения поминутно, когда выдвигались, где находились, рации, оружие, где получали его. Я даже могу сказать, что его получали во дворе СБУ, — сказал Наливайченко.

Он рассказал также о событиях, которые, по его мнению, могут свидетельствовать об уничтожении документов СБУ после событий на Майдане Независимости.

25 февраля утром (2014 года —ред.) во дворе Службы безопасности... я видел огромное пепелище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожались уже не один день... это и бумажные документы, и пленки..., — рассказал Наливайченко.

Следующее судебное заседание согласно графика - 3 марта.

Как сообщалось ранее, в деле расстрелов на Майдане адвокаты Януковича проявили неуважение к суду. Они покинули заседание, не дождавшись судьи.

Ранее сообщалось, что в делах Майдана суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-министра обороны. Очевидно, речь идет о Павле Лебедеве.

Также бывшая судья Печерского райсуда получила подозрение по делу Автомайдана. Очевидно, что речь идет о судье Оксане Царевич.

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