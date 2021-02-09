Справа розстрілів на Майдані: адвокати Януковича проявили неповагу до суду
Адвокати експрезидента Януковича покинули судове засідання, на якому розглядалося клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Йдеться про кримінальне провадження за підозрою експрезидента в організації насильницьких злочинів відносно учасників мирної акції.
Це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Адвокати експрезидента України Віктора Януковича покинули судове засідання з розгляду клопотання слідчого Управління ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою експрезидента в організації насильницьких злочинів відносно учасників мирної акції протесту на Майдані у 2013-2014 роках.
Так, під час засідання в Печерському районному суді Києва адвокати Януковича – Віталій Сердюк, Олександр Горошинський та Ігор Федоренко заявили відвід прокурорам.
Проте суддя відмовила їм у відводі та повідомила, що під час перебування у нарадчій кімнаті від адвокатів Януковича, які вже покинули засідання не дочекавшись судді, надійшла заява про відкладення судового розгляду через участь в іншому засіданні в справі Януковича про узурпацію влади.
В засіданні оголошується перерва до 18 лютого…, - сказала суддя, визнавши таку поведінку адвокатів, як неповагу до суду.
Раніше повідомлялося, що у справах Майдану суд дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно ексміністра оборони. Очевидно, йдеться про Павла Лебедєва.
Також колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану. Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич.