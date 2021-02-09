Справа розстрілів на Майдані: адвокати Януковича проявили неповагу до суду

Вони покинули засідання, не дочекавшись судді

Вони покинули засідання, не дочекавшись судді

Фото з відкритих джерел

Адвокати експрезидента Януковича покинули судове засідання, на якому розглядалося клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Йдеться про кримінальне провадження за підозрою експрезидента в організації насильницьких злочинів відносно учасників мирної акції.

Це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Адвокати експрезидента України Віктора Януковича покинули судове засідання з розгляду клопотання слідчого Управління ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою експрезидента в організації насильницьких злочинів відносно учасників мирної акції протесту на Майдані у 2013-2014 роках.

Так, під час засідання в Печерському районному суді Києва адвокати Януковича – Віталій Сердюк, Олександр Горошинський та Ігор Федоренко заявили відвід прокурорам.

Проте суддя відмовила їм у відводі та повідомила, що під час перебування у нарадчій кімнаті від адвокатів Януковича, які вже покинули засідання не дочекавшись судді, надійшла заява про відкладення судового розгляду через участь в іншому засіданні в справі Януковича про узурпацію влади.

В засіданні оголошується перерва до 18 лютого…, - сказала суддя, визнавши таку поведінку адвокатів, як неповагу до суду.

Раніше повідомлялося, що у справах Майдану суд дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно ексміністра оборони. Очевидно, йдеться про Павла Лебедєва.

Також колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану. Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич.