Центр Львова остался без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе

В центральной части города ограничили движение транспорта

В центральной части города ограничили движение транспорта

Фото: city-adm.lviv.ua

Сегодня, 10 февраля, центр Львова остался без водоснабжения после аварии на трубопроводе, которая произошла на улице Ивана Франко, 21.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

Есть утечка на трубопроводе диаметром 600 мм... Ремонтные бригады предприятия "Львовводоканал" уже выехали на место. Соответственно на время ремонтных работ этот участок улицы будут перекрыт для движения транспорта. Также будет приостановлено водоснабжение во всей центральной части города", - рассказали в городском совете.

На время ремонтных работ будут сокращены трамвайные маршруты города. Известно, что работы по ликвидации прорыва трубопровода ориентировочно будут продолжаться до 20:00.

Только когда раскопаем место утечки, можно будет более четко сказать о сроках работ. Надеемся, что все удастся завершить быстрее", - рассказали в "Львовводоканале".

Напомним, в центре Киева почти 90 домов остались без тепла и воды из-за прорыва сети.