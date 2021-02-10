Малюська сказал, могут ли ввести санкции против телеканала "Интер"

Пока это не предполагается

Пока это не предполагается

Фото из открытых источников

Украинская власть не планирует вводить санкции против телеканала "Интер", даже если Соединенные Штаты добьются экстрадиции владельца телехолдинга Inter Media Group Дмитрия Фирташа в коррупционном деле.

Об этом рассказал во время онлайн-конференции министр юстиции Украины Денис Малюська, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я не ожидаю этого... Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинений владельца в коррупции", — отметил министр.

Малюська пояснил, что единственная возможность для введения ограничений в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ — это наличие связи с террористической деятельностью. При этом глава Минюста отметил, что он лично не располагает информацией по делу Дмитрия Фирташа о том, что он каким-то образом поддерживает российскую агрессию против Украины или другую террористическую деятельность.

"Поэтому я не ожидаю этого (санкций против "Интера" — ред.) в ближайшем будущем, — сказал министр.

Денис Малюська также отметил, что введение санкций против трех телеканалов, связанных с нардепом от ОПЗЖ, кумом президента России Виктором Медведчуком, вполне соответствует украинскому законодательству, как бы это решение не критиковали оппоненты.

Министр напомнил, что введение украинским государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: "Более 60 граждан Украины оказались под санкциями на протяжении последних пяти лет". Кроме того, по его словам, СНБО и президент за это время ввели ограничения для более чем 260 украинских компаний.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.