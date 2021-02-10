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10 февраля 2021, 11:16 156

В Днепре сократили 655 чиновников горсовета и утвердили заместителей мэра

10 февраля 2021, 11:16 156
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Больше всего чиновников уволят из районных администраций города
Больше всего чиновников уволят из районных администраций города
Фото: dniprorada.gov.ua
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Сегодня, 10 февраля, на внеочередной сессии городского совета Днепра VIII созыва депутаты поддержали решение о сокращении численности работников мэрии и утвердили новых заместителей городского головы Бориса Филатова.

Об этом сообщает издание Днепр.info, пресс-служба городского совета Днепра, передает RegioNews.

Так, решение о сокращении работников поддержали 50 депутатов, против проголосовал 1, воздержались 8.

Всего уволят 655 чиновников, больше всего - в районных администрациях. В частности, 36 человек сократят в Новокодацком районе, 35 - в Соборном, 33 - в Шевченковском, еще 31 - в АНД районах.

В инспекции по труду и занятости населения уволят 30 человек, а в департаменте экономики, финансов и городского бюджета — 29. Департамент обеспечения деятельности исполнительных органов городского совета сократит штат на 9 человек, а департамент обеспечения деятельности городского совета — на 4 человека.

Также депутаты утвердили новых заместителей городского головы, всего их у Бориса Филатова будет восемь. Заместителем мэра по вопросам деятельности исполнительных органов относительно правоохранительной деятельности стал Денис Колесников.

Заместителем Филатова по вопросам деятельности исполнительных органов стала директор департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Ксения Сушко.

Константин Цепенников назначен заместителем мэра по вопросам деятельности исполнительных органов относительно цифровой трансформации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре планируют уволить более 600 чиновников. Под сокращение попадут сотрудники райадминистраций и коммунальных предприятий.

Днепр горсовет чиновники увольнение сессия Борис Филатов заместитель

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