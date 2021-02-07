У Дніпрі планують звільнити понад 600 чиновників

Під скорочення потраплять працівники райадміністрацій та комунальних підприємств

Під скорочення потраплять працівники райадміністрацій та комунальних підприємств

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Дніпро Час", посилаючись на проєкт рішення міської ради, передає RegioNews.

Рішення про скорочення депутати будуть розглядати на сесії міської ради, яка відбудеться в найближчу середу, 10 лютого.

Найбільше "уріжуть" штати районних адміністрацій - 36 осіб у Новокодацькому районі, 35 в Соборній, 33 у Шевченківському та 31 в Амур-Нижньодніпровському. В інспекції з питань праці і зайнятості населення звільнять 30 осіб, а в департаменті економіки, фінансів та міського бюджету - 29.

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради скоротить штат на 9 осіб, а департамент забезпечення діяльності міської ради - на 4 людини.

По одній людині звільнять у департаменті інноваційного розвитку, Центральному, Лівобережному, і Правобережному управліннях соціального захисту населення та управлінні по роботі зі зверненнями громадян. На два співробітники менше стане в управлінні аудиту і контролю, департаменті житлового господарства та департаменті громадського порядку та цивільного захисту. Трьох звільнять в департаменті торгівлі і реклами, 4 співробітники скоротять у департаменті екологічної політики, і по 5 в департаментах соціальної політики і з питань місцевого самоврядування.

Також у Дніпрі планують повністю ліквідувати наступні установи: комунальні підприємства "Земград" і "Патріот" (скоротять 39 і 28 співробітників відповідно), методичний центр при департаменті гуманітарної політики (звільнять 25 осіб). Комунальні підприємства "Дніпротранскомплекс", "Дніпродорсервіс", "Міські причали" реорганізують, приєднавши до КП "Міськавтопарк", назву поміняють на КП "Транспортна інфраструктура міста" і звільнять 36 осіб.

Нагадаємо, у Хмельницькій області планують звільнити 1040 працівників районних державних адміністрацій.