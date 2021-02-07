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07 лютого 2021, 14:53 255

У Дніпрі планують звільнити понад 600 чиновників

07 лютого 2021, 14:53 255
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Під скорочення потраплять працівники райадміністрацій та комунальних підприємств
Під скорочення потраплять працівники райадміністрацій та комунальних підприємств
Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі планують скоротити 655 чиновників органів місцевої виконавчої влади та комунальних підприємств міста.

Про це повідомляє "Дніпро Час", посилаючись на проєкт рішення міської ради, передає RegioNews.

Рішення про скорочення депутати будуть розглядати на сесії міської ради, яка відбудеться в найближчу середу, 10 лютого.

Найбільше "уріжуть" штати районних адміністрацій - 36 осіб у Новокодацькому районі, 35 в Соборній, 33 у Шевченківському та 31 в Амур-Нижньодніпровському. В інспекції з питань праці і зайнятості населення звільнять 30 осіб, а в департаменті економіки, фінансів та міського бюджету - 29.

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради скоротить штат на 9 осіб, а департамент забезпечення діяльності міської ради - на 4 людини.

По одній людині звільнять у департаменті інноваційного розвитку, Центральному, Лівобережному, і Правобережному управліннях соціального захисту населення та управлінні по роботі зі зверненнями громадян. На два співробітники менше стане в управлінні аудиту і контролю, департаменті житлового господарства та департаменті громадського порядку та цивільного захисту. Трьох звільнять в департаменті торгівлі і реклами, 4 співробітники скоротять у департаменті екологічної політики, і по 5 в департаментах соціальної політики і з питань місцевого самоврядування.

Також у Дніпрі планують повністю ліквідувати наступні установи: комунальні підприємства "Земград" і "Патріот" (скоротять 39 і 28 співробітників відповідно), методичний центр при департаменті гуманітарної політики (звільнять 25 осіб). Комунальні підприємства "Дніпротранскомплекс", "Дніпродорсервіс", "Міські причали" реорганізують, приєднавши до КП "Міськавтопарк", назву поміняють на КП "Транспортна інфраструктура міста" і звільнять 36 осіб.

Нагадаємо, у Хмельницькій області планують звільнити 1040 працівників районних державних адміністрацій.

Дніпро скорочення чиновники комунальні підприємства райрада

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