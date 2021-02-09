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09 лютого 2021, 10:50 129

Суд дозволив ДБР вилучити у КСУ особисту справу Тупицького

09 лютого 2021, 10:50 129
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Документи містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні суду
Документи містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні суду
Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва надав дозвіл Державному бюро розслідувань (ДБР) на доступ до особистих справ відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, його заступника та інших суддів з подальшою можливістю їх вилучення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українські новини".

Згідно з документом, суд дав ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Конституційного суду, з можливістю вилучення копій речей і документів. Зокрема: особової справи Олександра Тупицького, особистої справи заступника голови КСУ і особистих справ усіх інших суддів КСУ.

Своєю чергою Тупицький не погодився з ухваленим рішенням Печерського суду і подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати це рішення. Однак, 1 лютого Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги голови КСУ.

Нагадаємо, раніше НАЗК склало 2 протоколу на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.

суд ДБР Україна Конституційний суд голова

 
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