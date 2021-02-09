Суд дозволив ДБР вилучити у КСУ особисту справу Тупицького
Печерський районний суд Києва надав дозвіл Державному бюро розслідувань (ДБР) на доступ до особистих справ відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, його заступника та інших суддів з подальшою можливістю їх вилучення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українські новини".
Згідно з документом, суд дав ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Конституційного суду, з можливістю вилучення копій речей і документів. Зокрема: особової справи Олександра Тупицького, особистої справи заступника голови КСУ і особистих справ усіх інших суддів КСУ.
Своєю чергою Тупицький не погодився з ухваленим рішенням Печерського суду і подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати це рішення. Однак, 1 лютого Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги голови КСУ.
Нагадаємо, раніше НАЗК склало 2 протоколу на Тупицького через незадекларовану ділянку в Криму.