У Харкові затримали адвоката за спробу підкупу слідчого ДБР

Адвокат за дві тисячі доларів хотів закрити кримінальне провадження

Адвокат за дві тисячі доларів хотів закрити кримінальне провадження

Фото: з відкритих джерел

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали в Харкові адвоката під час передання хабара слідчому ДБР. Він намагався за гроші закрити кримінальне провадження про смертельне ДТП.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Адвокат спільно з невстановленою особою з правоохоронного органу запропонував слідчому територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, надати неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження за фактом вчинення ДТП, що спричинила загибель людини. Слідчий повідомив своє керівництво про пропозицію адвоката", - йдеться у повідомленні.

Під час передачі коштів адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України. Гроші вилучили в повному обсязі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Харкові ексначальника відділу поліції судитимуть за вимагання хабара.