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09 февраля 2021, 15:48 161

Дело задержанного за взятку главы ОТГ от "Слуги народа" передали в суд

09 февраля 2021, 15:48 161
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Фото: из открытых источников
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Дело главы Воловецкой территориальной общины Закарпатья от партии "Слуга народа" Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки, передано в суд.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Закарпатской прокуратуры Екатерину Хижняк, передает RegioNews.

В ходе расследования правоохранители установили, что чиновник требовал 80 тыс. грн "отката" от руководителя частной фирмы, выполнявшей ремонт дороги", - рассказала Хижняк.

Она напомнила, что деньги, которые требовал "Слуга народа", предназначались для уплаты надуманного долга за некачественное выполнение строительных работ, а также как гарантия беспрепятственности участию подрядчика в публичных закупках.

Сейчас прокуроры направили в суд обвинительный акт по подозрению чиновника в получении взятки, совмещенного с вымогательством.

Напомним, 10 ноября 2020 года на взятке в сумме 80 тыс грн задержан новоизбранный председатель Воловецкой ОТГ на Закарпатье.

суд взятка ОТГ уголовное дело задержание Закарпатье

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