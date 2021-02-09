Дело задержанного за взятку главы ОТГ от "Слуги народа" передали в суд
Дело главы Воловецкой территориальной общины Закарпатья от партии "Слуга народа" Михаила Попелича, которого подозревают в вымогательстве взятки, передано в суд.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Закарпатской прокуратуры Екатерину Хижняк, передает RegioNews.
В ходе расследования правоохранители установили, что чиновник требовал 80 тыс. грн "отката" от руководителя частной фирмы, выполнявшей ремонт дороги", - рассказала Хижняк.
Она напомнила, что деньги, которые требовал "Слуга народа", предназначались для уплаты надуманного долга за некачественное выполнение строительных работ, а также как гарантия беспрепятственности участию подрядчика в публичных закупках.
Сейчас прокуроры направили в суд обвинительный акт по подозрению чиновника в получении взятки, совмещенного с вымогательством.
Напомним, 10 ноября 2020 года на взятке в сумме 80 тыс грн задержан новоизбранный председатель Воловецкой ОТГ на Закарпатье.