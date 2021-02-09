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09 февраля 2021, 14:21 1126

Президентский рейтинг: 49% респондентов хотят перевыборов - опрос

09 февраля 2021, 14:21 1126
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Почти половина украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента
Почти половина украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента
Фото: из открытых источников
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Действующий президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, в первом туре выборов главы государства за него готовы проголосовать 23,1% избирателей, которые определились с выбором и пойдут голосовать. Среди всех респондентов рейтинг Зеленского составляет 15,8%

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, передает RegioNews.

За Юрия Бойко в первом туре готовы проголосовать 19,9 граждан, которые придут на участки. В первом туре Петр Порошенко сможет рассчитывать на 17,8% голосов.

Во втором туре Зеленский в случае соперничества с пятым президентом Петром Порошенко получит 54% голосов, за Порошенко могут проголосовать 46%.

В случае прохождения во второй тур выборов Владимира Зеленского и Юрия Бойко, их результаты будут 58% и 42% соответственно.

Также социологи смоделировали второй тур выборов президента с участием Владимира Зеленского и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Разумкова во втором туре поддержали бы 39,9% тех, кто будет участвовать в выборах, а Зеленского - 60,1%.

Кроме того, досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных выборов главы государства поддержали 48,8% респондентов, не согласны с этой идеей 34% опрошенных граждан.

Опрос проводился в период с 29 января по 3 февраля 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа". Также рейтинг доверия Разумкова больше, чем у Зеленского.

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