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08 лютого 2021, 14:39 3

Ляшко розповів, коли будуть вакцинувати українців на окупованих територіях

08 лютого 2021, 14:39 3
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Вони зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації у квітні
Вони зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації у квітні
Фото: з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації.

Як передає RegioNews, про це він сказав в ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Люди, які через вимушені причини опинились на окупованій території, зможуть зробити щеплення у пунктах щеплення на підконтрольній Україні території - але це починаючи з третього етапу, для них буде діяти така сама система запису, як і для всіх інших українців - через портал" - сказав Ляшко.

За його словами, прищеплювати будуть мРНК-вакциною, яка передбачає довгострокове зберігання. "Оскільки логістика мРНК-вакцини передбачає персоналізацію того, кого будемо прищеплювати, і ми вже чітко знаємо - хто, коли і в який момент повинен бути в пункті щеплення. Для людей з непідконтрольних територій будуть використовуватися вакцини з температурою зберігання +2...+8, оскільки вони довше можуть триматися в холодильниках на пунктах щеплення", - розповів Ляшко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом з військовими.

Віктор Ляшко вакцина коронавірус ОРДЛО окупанти

 
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