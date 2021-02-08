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08 лютого 2021, 18:37 11

У Зеленського кажуть, що в Україні насильно не робитимуть щеплення від СOVID-19

08 лютого 2021, 18:37 11
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Фото з відкритих джерел
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Вакцинація від COVID в Україні буде добровільною. Зокрема, нікого не будуть примушувати робити щеплення.

Про це в коментарі "РБК-Украина" сказала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, пише RegioNews.

"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - зазначила Мендель.

Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, хто з українців не має права відмовитися від вакцини.

Тим часом глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян.

коронавірус Україна вакцина президент Юлія Мендель

 
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