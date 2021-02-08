У Зеленського кажуть, що в Україні насильно не робитимуть щеплення від СOVID-19
Сам президент планує пройти COVID-вакцинацію разом з військовими
Сам президент планує пройти COVID-вакцинацію разом з військовими
Вакцинація від COVID в Україні буде добровільною. Зокрема, нікого не будуть примушувати робити щеплення.
Про це в коментарі "РБК-Украина" сказала прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель, пише RegioNews.
"Ніхто нікого не буде насильно вакцинувати", - зазначила Мендель.
Нагадаємо, раніше Зеленський сказав, хто з українців не має права відмовитися від вакцини.
Тим часом глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян.
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