Для вакцинации населения в каждый регион направят по 23 мобильные бригады - Степанов

На первом этапе планируется вакцинировать около 370 тыс. человек

На первом этапе планируется вакцинировать около 370 тыс. человек

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После старта процесса вакцинации населения от коронавируса в каждом регионе будут работать в среднем по 23 мобильные бригады, всего их будет 572.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время форума "Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы", передает RegioNews.

Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тыс. пунктов прививок и 572 мобильные бригады, в среднем 23 мобильные бригады на регион. На первом и втором этапе в каждом регионе будет достаточно сформировать по семь-восемь мобильных бригад", - рассказал министр.

По его словам, сейчас медицинские работники проходят обучение для проведения вакцинации, и к середине февраля они будут готовы.

Мы подробно прописали каждый этап, но так, чтобы оперативно адаптировать его под изменения эпидемических или логистических условий ... Государство способно обеспечить всю логистику. Для сверхнизких температур государство уже привлекло частную компанию", - добавил Степанов.

Напомним, Ляшко рассказал, когда будут вакцинировать украинцев на оккупированных территориях.