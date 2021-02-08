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08 лютого 2021, 16:59 5

Степанов заявив, що Україна не ходить з простягнутою рукою з приводу закупівлі COVID-вакцин

08 лютого 2021, 16:59 5
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За його словами, Міністерство закордонних справ України працює над залученням надлишку вакцин, який є у країнах ЄС
За його словами, Міністерство закордонних справ України працює над залученням надлишку вакцин, який є у країнах ЄС
Фото: МОЗ
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Країни Європейського союзу поки не підтвердили можливість поділитися з Україною надлишками вакцин від коронавірусу. Попри те, що багаті країни замовили у двоє більше вакцин, ніж у них населення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише RegioNews.

За його словами, Міністерство закордонних справ України працює над залученням надлишку вакцин, який є у країнах ЄС.

"Мова йде про те, що ми хочемо купити, віддавати нам нічого не треба. Україна самодостатня країна. Ми розуміємо свої проблеми, але вони наші, і ми здатні для своїх громадян купити вакцини. Ми ні за ким не ходимо з простягнутою рукою, у нас виділені на це кошти", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що в Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян.

коронавірус вакцина карантин міністр Міністерство

 
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