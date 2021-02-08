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08 лютого 2021, 10:59 39

Зеленський озвучив головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні

08 лютого 2021, 10:59 39
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Він вважає, що це важливі складові плану з протидії COVID-19
Він вважає, що це важливі складові плану з протидії COVID-19
Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі "Україна 30" заявив про пріоритети боротьби з коронавірусом. За його словами, їх декілька.

Як пише RegioNews, про це він заявив на форумі.

"Міжнародний досвід боротьби з вірусом, вакцинація, плани уряди, іновації у часи пандемії, одужання економіки, дієві ліки проти дезінформація. Все це важливі складові нашого плану з протидії COVID-19", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких регіонах ситуація з COVID-19 найгірша.

коронавірус Україна вакцина хвороба президент

 
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