Зеленський озвучив головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні
Він вважає, що це важливі складові плану з протидії COVID-19
Він вважає, що це важливі складові плану з протидії COVID-19
Президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі "Україна 30" заявив про пріоритети боротьби з коронавірусом. За його словами, їх декілька.
Як пише RegioNews, про це він заявив на форумі.
"Міжнародний досвід боротьби з вірусом, вакцинація, плани уряди, іновації у часи пандемії, одужання економіки, дієві ліки проти дезінформація. Все це важливі складові нашого плану з протидії COVID-19", - заявив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, у яких регіонах ситуація з COVID-19 найгірша.
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