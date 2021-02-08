Верховний головнокомандувач Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими

Він готовий зробити щеплення в прямому ефірі

Він готовий зробити щеплення в прямому ефірі

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач хоче вакцинуватися проти коронавірусної хвороби коли щеплення робитимуть військовим, щоб показати їх важливість і безпечність.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

Він нагадав, що перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Вакцину отримають медики, військові, нацгвардійці.

Перша частина вакцин, трохи більше ніж 100 тисяч, буде для наших медиків, які контактні з ковідними хворими, - я б не брав цю першу вакцину. Але готовий, якщо треба продемонструвати, що я цього не боюся. Точно буду вакцинуватися з нашими військовими як верховний головнокомандувач. Я повинен це робити", - заявив Зеленський.

За його словами, скоріше за все щеплення буде вакциною AstraZeneca.

Раніше повідомлялось, що Зеленський озвучив головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні.