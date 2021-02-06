Нардеп Дубинский высказался против попыток протащить Витренко в министры энергетики

Вынести кандидатуру Витренко на голосование могут в среду

Вынести кандидатуру Витренко на голосование могут в среду

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Как сообщает RegioNews, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Я категорически против попыток протащить Витренко в министры энергетики, - потому что он лжец. Вопреки обещанию первым решением снизить тарифы, он сделал все для их повышения", - отмечает нардеп.

Дубинский заявляет, что пока рассматривается два варианта проведения такой сессии: "внести министра энергетики Витренко и продавить его через зал под аккомпанемент угрозы веерных отключений электричества из-за кризиса в энергетике или проголосовать в каком-то из законопроектов поправку, которая позволяет и.о. министра исполнять обязанности 90 дней (сейчас 30, и у Витренко они истекли)".

Напомним, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что кандидатура Юрия Витренко будет третий раз предложена на должность первого вице-премьер - министра энергетики.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Рады. Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились.

28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Одновременно Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.