Всех, кто ведет бизнес с оккупированными территориями, ждут санкции - Зеленский

По мнению президента, те, кто ведут бизнес с ОРДЛО, являются угрозой для Украины

По мнению президента, те, кто ведут бизнес с ОРДЛО, являются угрозой для Украины

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями.

Об этом он сказал в своем очередном видеообращении, передает RegioNews.

Зеленский считает, что люди, которые ведут бизнес с оккупированными территориями, представляют угрозу для Украины, и пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.

Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский записал новый "видосик": на этот раз на русском, как пояснил президент, он будет говорить по-русски, чтобы развенчать ложную информацию, которую "вливают в уши" украинцам на русском языке.