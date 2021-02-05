09:02  05 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
20:20  05 февраля
Всех, кто ведет бизнес с оккупированными территориями, ждут санкции - Зеленский
17:56  05 февраля
В зоне ООС три обстрела, боевики минировали украинские позиции из беспилотника
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2021, 20:20 650

Всех, кто ведет бизнес с оккупированными территориями, ждут санкции - Зеленский

05 февраля 2021, 20:20 650
Читайте також українською мовою
По мнению президента, те, кто ведут бизнес с ОРДЛО, являются угрозой для Украины
По мнению президента, те, кто ведут бизнес с ОРДЛО, являются угрозой для Украины
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями.

Об этом он сказал в своем очередном видеообращении, передает RegioNews.

Зеленский считает, что люди, которые ведут бизнес с оккупированными территориями, представляют угрозу для Украины, и пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.

Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский записал новый "видосик": на этот раз на русском, как пояснил президент, он будет говорить по-русски, чтобы развенчать ложную информацию, которую "вливают в уши" украинцам на русском языке.

Зеленский о санкциях против телеканалов: решение законное, логичное и справедливое.

ОРДЛО санкции Владимир Зеленский заявление президент

Зеленский о санкциях против телеканалов: решение законное, логичное и справедливое
05 февраля 2021, 19:19
Зеленский записал новый "видосик": на этот раз на русском
05 февраля 2021, 18:40
В Раде сказали, можно ли запретить вход журналистам телеканалов Медведчука
05 февраля 2021, 17:33
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Булава от Вилкула: экс-"регионалы" в Кривом Роге перевесили "слуг народа"
Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram