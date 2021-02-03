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03 лютого 2021, 14:09 73

У Зеленського відреагували на те, що судді позиваються до КСУ за недоотриманою винагородою

03 лютого 2021, 14:09 73
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Переконані, що "розмір таких винагород суддям КСУ є очевидно більш ніж достатнім, враховуючи, що Суд не демонструє належної ефективної роботи".
Переконані, що "розмір таких винагород суддям КСУ є очевидно більш ніж достатнім, враховуючи, що Суд не демонструє належної ефективної роботи".
Фото з відкритих джерел
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Постійний представник Президента в КСУ Веніславський і нардеп Шуляк висвітлили позицію щодо позовів двох суддів КСУ — Касмініна та Литвинова, які ті подали проти самого ж Конституційного Суду через недоотриману винагороду.

Про це повідомила представниця Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У Верховній Раді відбувся брифінг постійного представника Президента України у Конституційному Суді Федора Веніславського та народного депутата Олени Шуляк щодо позовів двох суддів КСУ — Касмініна та Литвинова.

Ці судді вимагають від КСУ виплатити їм як шкоду недоотриману за період з 18.04.2020 по 28.08.2020 суддівську винагороду, розмір якої було тимчасово обмежено законом в квітні 2020 року на початку пандемії коронавірусу. Згодом цей закон був визнаний неконституційним в стислі строки самим Конституційним Судом рішенням від 28.08.2020 р.

Розмір позовних вимог лише в одній з цих справ складає 1 млн. 275 тис. грн. (сума вимог в іншій справі наразі невідома). Варто зазначити, що згідно із законом розмір базового окладу судді КСУ складає 75 прожиткових мінімумів, а остаточна сума винагороди при цьому суттєво збільшується з урахуванням суддівського стажу, - повідомляє Ольга Совгиря.

Депутатка додає, що зокрема, на брифінгу було відзначено, що розмір таких винагород суддям КСУ є очевидно більше ніж достатнім, тим більше враховуючи те, що Суд не демонструє належної ефективної роботи.

Проте окремі судді КСУ, вірогідно, таку позицію не поділяють, і в умовах стагнації економіки в усьому світі через пандемію коронавірусу та необхідності забезпечення першочергових потреб держави у боротьбі із коронавірусом вони піклуються виключно про свої персональні інтереси, - написала Совгиря.

Як повідомлялося, учора Ольга Совгиря заявила, що утримання КСУ очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності. Висновок вона зробила у зв'язку з тим, що не відбулося заплановане засідання Великої палати КСУ через відсутність кворуму.

коронавірус позови зарплати судді КСУ

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