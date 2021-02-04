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04 лютого 2021, 18:02 112

У Маріуполі знайшли схрон із понад 1600 гранатами, десятками пістолетів і понад 120 ящиками з патронами

04 лютого 2021, 18:02 112
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Перевірили оперативну інформацію в одній із покинутих будівель
Перевірили оперативну інформацію в одній із покинутих будівель
Фото: Донецької обласної прокуратури
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На Донеччині в Маріуполі правоохоронці виявили потужний схрон боєприпасів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Під час перевірки оперативної інформації в одній із покинутих будівель у Приморському районі Маріуполя виявлено великий схрон зброї та боєприпасів, у якому було понад 1600 гранат РГД-5 і Ф-1, 2000 освітлювальних ракет, 1060 запалів УЗРГМ, два великокаліберні стволи, 61 пістолет Макарова, а також 124 ящики патронів калібру 7,62 і 14,5, - ідеться в повідомленні.

Під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №1 за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами розпочато кримінальне провадження (ч. 1 ст. 263 КК України).

Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються особи, причетні до скоєння кримінального злочину. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, СБУ викрила, як у Києві колишні правоохоронці продавали зброю та боєприпаси. Вони нелегально завозили зброю та боєприпаси із зони проведення ООС.

зброя Боєприпаси прокуратура Маріуполь Донбас

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