У Мінреінтеграції розповіли, коли можна провести вибори на Донбасі
Вибори до органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти тільки через два-шість років після деокупації.
Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив віцепрем'єр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.
Голосування він пропонує проводити одночасно з місцевими виборами по всій країні, "щоб уже місцеві органи влади займалися життєдіяльністю цих територій".
Резніков спирається на проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду" в ОРДЛО і Криму, який розробило його міністерство.
"У документі визначено: після деокупації повинні скластися конкретні умови для того, щоби на звільнених територіях призначати вибори. Волевиявлення може відбуватися тільки в безпечному середовищі. Вибори можуть проводитися тільки там, де є свобода агітації, доступ до українських ЗМІ, де є конкуренція політичних партій. Вони повинні відповідати Копенгагенським стандартам ОБСЄ і Конституції України", — підкреслив віцепрем'єр.
За його словами, Копенгагенський стандарт у сфері виборів неможливо виконати без деокупації, демілітаризації, роззброєння.
"Без цього проводити голосування безглуздо і навіть небезпечно, тому що будь-яке невдоволення результатами волевиявлення призведе до повторної ескалації", — пояснив Резніков.
Він допустив, що вибори будуть відбуватися секторально: "Є район, у якому безпечна територія, де пройшли демілітаризація і роззброєння, значить, там можна проводити вибори".
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