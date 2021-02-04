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04 лютого 2021, 12:37 223

У Мінреінтеграції розповіли, коли можна провести вибори на Донбасі

04 лютого 2021, 12:37 223
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Вибори планують проводити одночасно з місцевими виборами по всій країні
Вибори планують проводити одночасно з місцевими виборами по всій країні
Офіс президента
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Вибори до органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти тільки через два-шість років після деокупації.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" заявив віцепрем'єр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає RegioNews.

Голосування він пропонує проводити одночасно з місцевими виборами по всій країні, "щоб уже місцеві органи влади займалися життєдіяльністю цих територій".

Резніков спирається на проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду" в ОРДЛО і Криму, який розробило його міністерство.

"У документі визначено: після деокупації повинні скластися конкретні умови для того, щоби на звільнених територіях призначати вибори. Волевиявлення може відбуватися тільки в безпечному середовищі. Вибори можуть проводитися тільки там, де є свобода агітації, доступ до українських ЗМІ, де є конкуренція політичних партій. Вони повинні відповідати Копенгагенським стандартам ОБСЄ і Конституції України", — підкреслив віцепрем'єр.

За його словами, Копенгагенський стандарт у сфері виборів неможливо виконати без деокупації, демілітаризації, роззброєння.

"Без цього проводити голосування безглуздо і навіть небезпечно, тому що будь-яке невдоволення результатами волевиявлення призведе до повторної ескалації", — пояснив Резніков.

Він допустив, що вибори будуть відбуватися секторально: "Є район, у якому безпечна територія, де пройшли демілітаризація і роззброєння, значить, там можна проводити вибори".

Нагадаємо, в уряді пропонують прописати в законодавстві, що Росія – це агресор.

вибори Донбас Україна війна Луганщина

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