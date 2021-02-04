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04 лютого 2021, 09:51 83

Зниклий на Донбасі військовий знаходиться в полоні у бойовиків - штаб

04 лютого 2021, 09:51 83
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Деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство
Деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство
Фото: Facebook
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Оперативне командування повідомило, що російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил.

Про це заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ", передає RegioNews.

На одній з позицій ЗСУ в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали розшуки. 3 лютого окупаційна влада так званої "ДНР" оприлюднила кілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів", - йдеться у повідомленні.

Це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ. У штабі закликали військовослужбовців і цивільних у зоні проведення операції Об'єднаних сил бути надзвичайно обережними.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі в районі проведення Операції Об'єднаних сил зник український військовослужбовець. Це сталося під час його чергування.

Донбас полонені війна українці ООС

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