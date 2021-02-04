Зниклий на Донбасі військовий знаходиться в полоні у бойовиків - штаб

Деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство

Деталі зникнення військовослужбовця встановлює слідство

Фото: Facebook

Оперативне командування повідомило, що російські найманці оприлюднили відео з військовослужбовцем, якого раніше вважали зниклим під час чергування в зоні Операції об'єднаних сил.

Про це заявили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ", передає RegioNews.

На одній з позицій ЗСУ в районі проведення ООС зник військовослужбовець. Кілька днів тривали розшуки. 3 лютого окупаційна влада так званої "ДНР" оприлюднила кілька відео з цим військовослужбовцем, де його змушують все більше і більше лити бруд на Україну та своїх побратимів", - йдеться у повідомленні.

Це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ. У штабі закликали військовослужбовців і цивільних у зоні проведення операції Об'єднаних сил бути надзвичайно обережними.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі в районі проведення Операції Об'єднаних сил зник український військовослужбовець. Це сталося під час його чергування.