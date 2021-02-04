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04 февраля 2021, 18:02 140

В Мариуполе нашли схрон с более чем 1600 гранатами, десятками пистолетов и свыше 120 ящиками с патронами

04 февраля 2021, 18:02 140
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Проверили оперативную информацию в одном из заброшенных зданий
Проверили оперативную информацию в одном из заброшенных зданий
Фото: Донецкой областной прокуратуры
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В Донецкой области в Мариуполе правоохранители обнаружили мощный схрон боеприпасов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Во время проверки оперативной информации в одном из заброшенных зданий в Приморском районе Мариуполя обнаружен большой схрон оружия и боеприпасов, в котором было более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, два крупнокалиберные ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5, - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры №1 по факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, СБУ разоблачила, как в Киеве бывшие правоохранители продавали оружие и боеприпасы. Они нелегально завозили оружие и боеприпасы из зоны проведения ООС.

оружие Боеприпасы прокуратура Мариуполь Донбасс

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