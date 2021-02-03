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03 лютого 2021, 17:57 73

Зеленський наказав провести інспекцію українських позицій на Донбасі

03 лютого 2021, 17:57 73
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В рамках інспекції перевірять стан готовності українського війська до виконання завдань за призначенням
В рамках інспекції перевірять стан готовності українського війська до виконання завдань за призначенням
Офіс президента
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В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі почалася інспекція позицій українських військовослужбовців. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.

Як пише RegioNews, про це повідомив Офіс президента України.

В рамках інспекції перевірять стан готовності українського війська до виконання завдань за призначенням. Перевірка також спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності військових до виконання завдань.

"До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу президента, апарату Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України", - додали в ОП.

Доповідь за результатами перевірки направлять безпосередньо президенту Зеленському, разом з тим главі держави нададуть пропозиції щодо нарощування спроможностей ЗСУ та розв'язання наявних проблем в армії.

Нагадаємо, на Донеччині розслідують факти втягування дітей у воєнний конфлікт.

Донбас Україна війна президент армія

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