Аварию на Запорожской ТЭС будет расследовать специальная рабочая группа

Тепловая электростанция в Энергодаре полностью возобновила свою работу

Тепловая электростанция в Энергодаре полностью возобновила свою работу

Фото: zoda.gov.ua

Запорожская областная государственная администрация (ОГА) инициировала создание специальной рабочей группы для установления причины аварии на Запорожской тепловой электростанции, которая произошла вечером 3 февраля.

Об этом во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, передает RegioNews.

Он рассказал, что в результате аварии на подстанции "Луч" произошло аварийное отключение трансформатора № 1 и возник пожар.

В то же время исчезло напряжение со стороны Запорожской ТЭС, что привело к полному отключению подстанции. Были полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов, в частности, Энергодар", - сказал председатель ОГА.

Он добавил, что работы по восстановлению электроснабжения города Энергодар продолжались всю ночь, работа Запорожской ТЭС полностью восстановлена.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре произошла масштабная авария на ТЭС, город остался без воды и света.

Позже глава Запорожской ОГА рассказал о причинах аварии на ТЭС в Энергодаре. Из-за аварии на ТЭС несколько населенных пунктов остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.