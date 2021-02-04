Уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня
Але це не кінцева дата
Але це не кінцева дата
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але, найімовірніше, він діятиме і після цієї дати.
Про це повідомив Денис Шмигаль під час спільної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України", передає RegioNews.
Ми продовжуватимемо карантин до 30 квітня. Це, найімовірніше, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Швидше за все він продовжуватиметься в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним, - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося раніше, найближчими днями уряд поверне в регіони "кольорові" рівні епідемічної безпеки. Епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину.
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