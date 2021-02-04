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04 лютого 2021, 12:38 193

Уряд має намір продовжити карантин до 30 квітня

04 лютого 2021, 12:38 193
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Але це не кінцева дата
Але це не кінцева дата
Фото з відкритих джерел
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд продовжуватиме карантин до 30 квітня, але, найімовірніше, він діятиме і після цієї дати.

Про це повідомив Денис Шмигаль під час спільної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України", передає RegioNews.

Ми продовжуватимемо карантин до 30 квітня. Це, найімовірніше, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Швидше за все він продовжуватиметься в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним, - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, найближчими днями уряд поверне в регіони "кольорові" рівні епідемічної безпеки. Епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину.

карантин COVID-19 прем'єр Деніс Шмигаль уряд

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