Держмитслужба визначилася із тимчасовим керівником Львівської митниці

Попереднього очільника звільнили з цієї посади 23 жовтня

Попереднього очільника звільнили з цієї посади 23 жовтня

Фото: Facebook

Виконувачем обов’язків керівника Львівської митниці став 31-річний Ярослав Скоромний, наказ про його призначення підписав голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

Про це повідомили у пресслужбі Галицької митниці, передає RegioNews.

До цього він виконував обов'язки начальника Галицької митниці.

В пресслужбі додали, що наразі триває реформа митниць. Об'єднана Галицька митниця охоплює Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області.

Після реорганізації до зони діяльності Львівської митниці буде входити лише Львівська область.

Довідка: Ярослав Скоромний народився у Вінниці. Він має вищу юридичну освіту. Із 2012 по 2017 рік працював в органах прокуратури Вінницької області. Із 9 жовтня 2017 року був заступником начальника Львівської митниці. Згодом його перевели на посаду заступника начальника Галицької митниці.

Нагадаємо, раніше Державна митна служба України призначила проведення повного аудиту Одеської митниці та звільнила виконуючого обов'язки начальника митниці Дениса Пудрика.