08:56  04 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:07  04 лютого
Біля будівлі парламенту в Києві проходить мітинг проти COVID-вакцинації
08:11  04 лютого
ООС: бойовики обстріляли позиції українських військових із гранатометів
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2021, 12:19 193

Рада має намір відновити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації

04 лютого 2021, 12:19 193
Читайте также на русском языке
Раніше заборону ввели через карантин
Раніше заборону ввели через карантин
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада планує скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.

Як пише RegioNews, за основу документ підтримали 284 парламентарії.

Автором відповідного законопроєкту №4543 є Кабінет міністрів.

"Бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією, утримання економічної стабільності України... З метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об'єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на прийняття будь-яких заходів щодо приватизації об'єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів", - підкреслювалося у пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував відновлення великої приватизації.

Кабмін Україна Верховна Рада законопроєкт парламент

Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Телекнопки Медведчука" вимкнуто. Що далі
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрій Бутусов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram