Рада має намір відновити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації
Раніше заборону ввели через карантин
Раніше заборону ввели через карантин
Верховна Рада планує скасувати заборону на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації. Раніше заборону ввели через карантин.
Як пише RegioNews, за основу документ підтримали 284 парламентарії.
Автором відповідного законопроєкту №4543 є Кабінет міністрів.
"Бюджет України вимагає ресурсів для боротьби з пандемією, утримання економічної стабільності України... З метою наповнення державного бюджету коштами від продажу об'єктів великої приватизації доцільно зняти законодавчі обмеження на прийняття будь-яких заходів щодо приватизації об'єктів великої приватизації, у тому числі проведення аукціонів", - підкреслювалося у пояснювальній записці.
Нагадаємо, раніше Шмигаль анонсував відновлення великої приватизації.
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