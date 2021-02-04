Рада має намір відновити аукціони з продажу об'єктів великої приватизації

Обрання головою облради висуванки «Слуги народу» – це очевидна домовленість з мером: його «Пропозиція» дала голоси для представника «слуг», а вони у міськраді проголосували за мерського секретаря

Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області

28 січня 2021

Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера

Перемога багаторічного градоначальника Львова на останніх мерських виборах із самого початку виглядала, м'яко кажучи, пірровою. А через два місяці після львівського другого туру підстав для подібної о...