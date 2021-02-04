08:56  04 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:07  04 февраля
У здания парламента в Киеве проходит митинг против COVID-вакцинации
08:11  04 февраля
ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов
UA | RU
UA | RU
04 февраля 2021, 15:19 90

В Кабмине анонсировали кадровые изменения в региональных таможнях

04 февраля 2021, 15:19 90
Читайте також українською мовою
Правительство готовит введение риск-ориентированной системы проверок на таможне
Правительство готовит введение риск-ориентированной системы проверок на таможне
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ближайшее время в региональных таможнях произойдут кадровые перестановки, их готовит председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

Как сообщает Іnterfax-Україна, об этом во время встречи с представителями Европейской Бизнес-ассоциации заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Сменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен на сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано, и вы увидите первые кадровые изменения", - сказал глава правительства.

По его словам, Кабмин готовит введение риск-ориентированной системы проверок на таможне, совместного контроля на пунктах пропуска и учебных программ для работников.

Напомним, ранее сообщалось, что Гостаможслужба определилась с временным руководителем Львовской таможни и предназначен руководителя Черниговской таможни.

Кабмин таможня кадры Денис Шмыгаль регионы

Роспуск Верховной Рады и перевыборы поддерживает более 60% украинцев - опрос
04 февраля 2021, 14:18
Правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля
04 февраля 2021, 12:38
Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации
04 февраля 2021, 12:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"
"Телекнопки Медведчука" отключены. Что дальше
Все публикации »
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram