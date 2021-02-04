В Кабмине анонсировали кадровые изменения в региональных таможнях

Правительство готовит введение риск-ориентированной системы проверок на таможне

Правительство готовит введение риск-ориентированной системы проверок на таможне

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В ближайшее время в региональных таможнях произойдут кадровые перестановки, их готовит председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин.

Как сообщает Іnterfax-Україна, об этом во время встречи с представителями Европейской Бизнес-ассоциации заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Сменился руководитель, он формирует руководство на уровне региональных таможен на сегодня. Я думаю, в ближайшее время это будет сделано, и вы увидите первые кадровые изменения", - сказал глава правительства.

По его словам, Кабмин готовит введение риск-ориентированной системы проверок на таможне, совместного контроля на пунктах пропуска и учебных программ для работников.

Напомним, ранее сообщалось, что Гостаможслужба определилась с временным руководителем Львовской таможни и предназначен руководителя Черниговской таможни.