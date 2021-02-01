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01 лютого 2021, 17:21 85

Венеціанська комісія визначилася з датою відповіді Разумкову

01 лютого 2021, 17:21 85
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Висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру комісія видасть у березні
Висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру комісія видасть у березні
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Венеціанська комісія в березні видасть висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Венеціанська комісія планує 19-20 березня видати висновок щодо законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру" й альтернативного йому проекту.

Згідно із листом, отриманим головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, Венеційська комісія 19-20 березня надасть висновок щодо законопроекту 4533 "Про конституційну процедуру" та альтернативного законопроекту, - зазначила Совгиря .

Нагадаємо, 28 січня вслід за Зеленським, думкою Венеціанської комісії щодо реформи КСУ поцікавився Разумков. Голова Верховної Ради надіслав запит Венеціанській комісії висловити думку щодо законопроектів стосовно КС.

КСУ законопроєкт Дмитро Разумков комісія лист

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