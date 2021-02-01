Венеціанська комісія визначилася з датою відповіді Разумкову
Венеціанська комісія в березні видасть висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру.
Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Венеціанська комісія планує 19-20 березня видати висновок щодо законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру" й альтернативного йому проекту.
Згідно із листом, отриманим головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, Венеційська комісія 19-20 березня надасть висновок щодо законопроекту 4533 "Про конституційну процедуру" та альтернативного законопроекту, - зазначила Совгиря .
Нагадаємо, 28 січня вслід за Зеленським, думкою Венеціанської комісії щодо реформи КСУ поцікавився Разумков. Голова Верховної Ради надіслав запит Венеціанській комісії висловити думку щодо законопроектів стосовно КС.