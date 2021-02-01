Венеціанська комісія визначилася з датою відповіді Разумкову

28 січня 2021

Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера

Перемога багаторічного градоначальника Львова на останніх мерських виборах із самого початку виглядала, м'яко кажучи, пірровою. А через два місяці після львівського другого туру підстав для подібної о...