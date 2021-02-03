Вакцинация руководства государства планом не предусмотрена - Степанов
Согласно утвержденному Кабинетом Министров национальному плану вакцинации населения, проведение вакцинации руководства государства от COVID-19 не предусмотрено.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Согласно плану у нас не предусмотрена вакцинация руководства государства: президента, премьер-министра, министра здравоохранения", - сказал Степанов.
Министр не исключает, что вакцинацию руководства государства могут внести в план, чтобы мотивировать украинцев делать прививки от COVID-19.
У нас есть другая проблема. Она заключается в том, что количество людей, которые хотят делать прививки бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Многие говорят, что в других странах, руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предвидеть в плане ради этого", - пояснил Степанов.
Напомним, Степанов рассказал, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19.