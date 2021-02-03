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03 февраля 2021, 20:08 73

Вакцинация руководства государства планом не предусмотрена - Степанов

03 февраля 2021, 20:08 73
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План вакцинации могут изменить, чтобы мотивировать украинцев делать прививки
План вакцинации могут изменить, чтобы мотивировать украинцев делать прививки
Фото: из открытых источников
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Согласно утвержденному Кабинетом Министров национальному плану вакцинации населения, проведение вакцинации руководства государства от COVID-19 не предусмотрено.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Согласно плану у нас не предусмотрена вакцинация руководства государства: президента, премьер-министра, министра здравоохранения", - сказал Степанов.

Министр не исключает, что вакцинацию руководства государства могут внести в план, чтобы мотивировать украинцев делать прививки от COVID-19.

У нас есть другая проблема. Она заключается в том, что количество людей, которые хотят делать прививки бесплатно, у нас сегодня составляет около 43-44%. Это очень мало. Многие говорят, что в других странах, руководство собственным примером показывало безопасность вакцины. Поэтому я не исключаю, что можем предвидеть в плане ради этого", - пояснил Степанов.

Напомним, Степанов рассказал, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19.

коронавирус Минздрав Максим Степанов вакцина COVID-19

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