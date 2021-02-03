НАБУ завершило розслідування справи корупції в аеропорту "Бориспіль"

Серед підозрюваних - колишній керівник аеропорту і начальник служби орендних відносин

Серед підозрюваних - колишній керівник аеропорту і начальник служби орендних відносин

Фото: із відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи про виведення з обігу майже 37 мільйонів бюджетних коштів керівництвом аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

В НАБУ розповіли, що 2 лютого 2021 року двом підозрюваним було відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Серед підозрюваних - колишній керівник підприємства, якого звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем і начальник служби орендних відносин.

Як з’ясувало слідство, службові особи ДП "МА "Бориспіль” у 2016-2017 роках на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності поза конкурсом за заниженою вартістю. За трьома незаконними договорами розмір завданої ДП "МА "Бориспіль” шкоди перевищує 16,5 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що оскільки майно належить державі, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України.

За даними слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль” припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише за відповідними Рекомендаціями Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, Топменеджмент аеропорту "Бориспіль" викрили на незаконних мільйонних оборудках. Через фіктивні фірми менеджери вивели з обігу майже 37 мільйонів бюджетних коштів.