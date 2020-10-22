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22 жовтня 2020, 22:12 3

Топменеджмент аеропорту "Бориспіль" викрили на незаконних мільйонних оборудках

22 жовтня 2020, 22:12 3
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Через фіктивні фірми менеджери вивели з обігу майже 37 мільйонів бюджетних коштів
Фото: СБУ
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СБУ викрила завдання мільйонних збитків державі під час будівництва об’єктів інфраструктури міжнародного аеропорту «Бориспіль»

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Служба безпеки України викрила протиправний механізм, організований топменеджментом міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час закупівлі послуг з капітального будівництва об’єктів транспортної інфраструктури.

Оперативники спецслужби встановили, що під час виконання договірних зобов’язань із будівництва транспортних споруд представники генпідрядника вступили у змову із топменеджментом аеропорту. У 2017-18 роках вони спільно фальсифікували обсяги виконаних робіт та поставлених будівельних матеріалів.

Потім ділки провели безтоварні операції через низку комерційних структур, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб вони перевели у готівку майже 37 млн грн державних коштів та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на понад 6 млн грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях фігурантів справи.

Під час слідчих дій вилучено документацію та електронні носії, які містять інформацію про проведені незаконні операції. Також вилучено нотатки і чернетки із записами, які підтверджують незаконних характер здійснених оборудок.

Для отримання матеріалів, що мають доказове значення, правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні причетних до оборудки посадовців ДП "МА Бориспіль",зокрема, про фінансово-господарські взаємовідносини із компанією, що фігурує у кримінальному провадженні.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, суд призначив екскерівнику "Борисполя" Дихне заставу у понад 5 млн грн. Його підозрюють у нанесенні 16,5 млн гривень збитків аеропорту.

СБУ розкрадання кримінальна справа бюджетні кошти аеропорт Бориспіль
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