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03 лютого 2021, 10:14 783

Аграрії проти Ситника: під Радою мітингують за відставку голови НАБУ

03 лютого 2021, 10:14 783
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До будівлі Ради стягують велику кількість правоохоронців
До будівлі Ради стягують велику кількість правоохоронців
Фото: PavlovskyNews
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Під стінами Верховної Ради України збирається масштабний мітинг представників аграрних компаній проти голови Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Так, під стінами Ради зібралися декілька сотень працівників великих агрохолдингів "Авангард" і "Укрлендфармінг" з різних регіонів України. Всі вони виступають за звільнення Артема Ситника і збереження своїх робочих місць.

Як відзначають протестувальники, проти власника агрохолдингу відкрито справу в НАБУ, а самі працівники вважають це тиском на бізнес. Тому вони оголосили безстрокову акцію, поки їх не почують.

Як повідомлялося, на вказівку ОАСК Мін’юсту внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника у Мін'юсті заявили, що не можуть виконати рішення ОАСК щодо звільнення Ситника.

Також в НАБУ заявили, що рішення ОАСК про звільнення Ситника "абсурдне”.

НАБУ аграрії ВР протест митинг

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